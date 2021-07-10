Москва, 10 июля, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Активно развивающаяся российская социальная сеть ЯRUS подвела итоги конкурса «Необычная Россия», в рамках которого участникам было предложено прислать видеорассказ о каком-либо из уголков страны.

ЯRUS Руслан Итакаев завоевал третье место на конкурсе «Необычная Россия» социальной сети ЯRUS

«Каждый город России уникален, у каждого своя культура и традиции, сложившиеся за долгие годы. Заяви о себе и своем городе», — говорится в обращении организаторов к участникам конкурса.

Пользователи»ЯRUS с энтузиазмом откликнулись на предложение администрации соцсети. На конкурс было прислано более 5 тысяч работ из большинства регионов Российской Федерации.

После подведения итогов конкурса лучшей была признана работа Сергея Руденко, рассказывающая о живописной природе станицы Варениковской Краснодарского края. Второе место досталось Анне Вагановой и Ольге Хомутовой, подготовивших необычный видеорассказ о городе Орле, его истории и достопримечательностях. Третье место получил видеоролик Руслана Итакаева об острове Сарпинский, входящем в состав Кировского района Волгограда. Жюри отметило отличную операторскую работу и оценило попытку автора проследить историю Волгограда в контексте истории своей семьи.

Для всех победителей и призеров конкурса «Необычная Россия», администрация соцсети ЯRUS подготовила ценные подарки, среди которых квадрокоптер и экшн-камера GoPro.