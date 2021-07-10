Челябинск, 10 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В посёлке Джабык Челябинской области во время перехода природного пожара на жилые дома погиб мужчина 1943 года рождения. Об этом сообщил на заседании областного оперштаба губернатор Алексей Текслер.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

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Тело было найдено в завале одного из домов. «Правоохранительные органы начали проверку, будет проведён анализ ситуации, выяснено, почему человек не был эвакуирован», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар перешёл на Джабык 9 июля. Десятки домов в результате оказались повреждены огнём. Жителей посёлка заблаговременно эвакуировали электричкой и автобусами.

Напомним, ситуация с природными пожарами в регионе осложнилась 8 июля. Этому способствовали сухая и жаркая погода, а также сильный ветер.