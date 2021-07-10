Приштина, , 13:35 — REGNUM За последнее десятилетие количество учеников-албанцев в школах Косово и Метохии уменьшилось почти на треть из-за интенсивной миграции албанского населения края.

Так, данные Агентства по статистике показывают, что в начальных и средних школах Косово и Метохии в учебном 2008−2009 году обучалось 319 154 учеников, в то время как в 2020—2021 году количество учеников упало до 229 664. Также за 12 лет было закрыто 80 школ.

Косовские СМИ на албанском языке объясняют такую ситуацию плохим экономическим положением в крае. Албанцы уезжают в основном в Германию, которая сначала выдает им рабочие визы, а потом разрешает обладателям этих виз воссоединиться в Германии со своей семьей.

«Подобная статистика должна быть сигналом для любого общества. Миграция продолжается ужасающими темпами, даже без либерализации виз. Только в прошлом году в школах стало на 8 295 учеников меньше», — цитирует телеканал РТС сообщение, которое 10 июля опубликовал Совет родителей в Приштине.

Напомним, что ранее Республиканский институт статистики Сербии предупреждал о том, что по всей стране продолжается процесс депопуляции населения.