Белград, , 13:30 — REGNUM Сербия должна разорвать Соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом до вступления в ЕС. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано.

«До момента вступления в ЕС Сербия должна выйти из всех двухсторонних соглашений о свободной торговле», — заявил Стано «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент).

Стано сообщил о том, что Сербия информировала ЕС о подписании Соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, который вступает в силу 10 июля, и добавил, что Белград имеет право подписывать соглашения с другими государствами и организациями до момента вступления в ЕС.

«Это не новое условие, а общее правило, которое распространяется на всех кандидатов на вступление в Евросоюз», — сказал Стано.

Напомним, что соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сербией, которое было заключено в октябре 2019 года, ратифицировано всеми участниками и вступает в силу 10 июля 2021 года.