* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:27 — REGNUM Более 80 человек погибли и получили ранения за последние трое суток в ходе боёв между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными силовиками в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис, сообщает 10 июля телеканал 1TV со ссылкой на местных медиков.

По их данным, ранены 77 человек, еще трое убиты.

По неофициальной информации с мест событий, отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в городскую тюрьму и выпустили из неё всех заключенных. После этого правительственные силовики вступили с ними в бой.

Ранее сообщалось об отражении крупной атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на город Калайи-Нау.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане на фоне вывода войск США и их сателлитов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устанавливают контроль над разными районами страны.

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