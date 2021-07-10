Тюмень, 10 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Тюменской области найден 15-летний подросток, которого искали неделю. Об этом сообщает СУ СКО по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области Платон закрывает лицо от фотокамер

Платон Б. пропал 4 июля. Он пошёл с друзьями на пикник в лес недалеко от деревни Падерино Тюменского района. По словам товарищей, подросток ранним утром направился в сторону лесополосы, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.

Платона искала полиция, сотрудники МЧС, Росгвардии и добровольцы. В итоге его нашли мотоциклисты, которых привлекли к поискам волонтёры из отряда «Белая сова». Платон сам вышел к ним навстречу. По словам мальчика, всё это время он питался ягодами.

«Подросток был дезориентирован на местности и несколько раз менял направление. Следователи уже побеседовали с мальчиком, который рассказал, что потерялся, когда пошел собирать малину. Дорогу назад, где отдыхал с друзьями найти не смог. За время отсутствия в отношении него не было совершено противоправных деяний», — сообщают в СУ СКР по Тюменской области.