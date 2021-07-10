Челябинск, 10 июля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Челябинской области природные пожары уже не угрожают населённым пунктам Карталинского района. Об этом сообщает Главное управление лесами по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

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Тушение огня продолжается. К борьбе привлечены 632 человека, а также задействовано 142 единицы техники, в том числе и четыре воздушных судна. От МЧС задействованы 387 человек и 65 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Карталинском и Нагайбакском районах возникли природные пожары. Огонь повредил в том числе и жилые дома. Пострадавших нет.