Калуга, 10 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 115 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 10 июля. Днём ранее, 9 июля, в регионе было зарегистрировано 108 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 38 386 человек, 1 445 человек находятся на лечении, 36 515 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 400 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.