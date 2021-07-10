Киев, , 12:07 — REGNUM Военные учения Североатлантического альянса и его сателлитов Sea Breeze — 2021, проходившие в Черном море и у побережья Украины, закончены, сообщают 10 июля ВМС Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

«Учения Sea Breeze — 2021 завершены. Все возложенные задачи выполнены в полном объеме», — цитирует аккаунт слова командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы.

По случаю благополучного завершения манёвров западным военным были вручены медали «Защитник Украины» и «За укрепление ВМС».

По словам заместителя командира 65-й оперативной группы Шестого флота ВМС США Кайла Гантта, в следующем году он ожидает увидеть еще больше стран-участников учений Sea Breeze.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чёрном море с 28 июня проходили военные учения блока НАТО и его сателлитов Sea Breeze — 2021. В них приняли участие Украина, США, Канада, Британия, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия.

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