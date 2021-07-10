Жуковский район, Калужская область, 10 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Художественный «МУзей МУсора «МУ МУ» попал в шорт-лист премии «Я берегу планету», организованной National Geographic, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Art-mumu.ru В калужском музее мусора

Всего в проекте National Geographic 13 номинаций. В каждой — истории людей, у которых можно научиться разным способам заботы об окружающей среде. Калужский художественный «МУзей МУсора «МУ МУ» претендует на победу в номинации на лучшее экосообщество, рассказывающее о новых экотрендах и формирующее экопривычки. Оригинальный музей мусора, расположенный в Жуковском районе, — это территория разумного потребления и творчества, на которой художники со всего мира привлекают внимание к проблемам загрязнения окружающей среды и сохранения природы, дают вещам вторую жизнь и вдохновляют на создание уникальных шедевров.

«МУ МУ» был открыт в конце 2015 года и на данный момент в экспозиции представлено более 500 экспонатов из 24 стран мира. Здесь проводятся квесты, мастер-классы по художественной переработке вторсырья, функционирует точка раздельного сбора отходов.