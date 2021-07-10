Таруса, Калужская область, 10 июля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках нацпроекта «Экология» утверждены границы особой охраны памятника природы регионального значения «Парк с. Барятино Тарусского района». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Памятник природы регионального значения «Парк с. Барятино Тарусского района».

Парк площадью 10 гектаров представляет собой остатки старинного усадебного парка смешанного типа, расположенного в пойме реки Горожанка. В настоящее время планировка парка нарушена, многие элементы садово-паркового искусства (некоторые аллеи, пруды, розарий) утрачены. Однако в его границах сохранилось много старовозрастных деревьев, среди которых преобладает липа мелколистная. Также в парке выявлены дуб черешчатый, сосна обыкновенная, сосна Веймутова, ель европейская, ель колючая, лиственница сибирская, ясень обыкновенный и другие виды. Многие из деревьев находятся в хорошем состоянии и представляют немалый дендрологический интерес.

Первые сведения о данной усадьбе относятся к XVIII веку. Тогда это село называлось Ильинское и принадлежало князю Александру Голицыну. В нём был дом с хозяйственными постройками и плодовым садом. А уже в 1827 году имение перешло к князю Дмитрию Горчакову. В середине XIX века он развернул строительство нового дома и Успенской церкви, в это же время был создан и парк. В парке располагалось два композиционных центра. Один — церковь, перед которой находился пруд, а вокруг — кольцевая аллея. Второй центр — усадебный дом. От него начиналась терраса, южную границу которой образовывала высокая подпорная стенка, выложенная из дикого камня. Кульминацией ансамбля являлась подсыпанная горка, с которой открывалась перспектива огромного пруда на речке Горожанка с двумя круглыми островами.