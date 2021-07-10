Дзержинский район, Калужская область, 10 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в одном из личных подсобных хозяйств на территории Дзержинского района Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя комитета ветеринарии при областном правительстве Сергея Соколовского.

U.S. Department of Agriculture Свиньи

По его словам, содержание 12 голов свиней вьетнамской породы помесной с диким кабаном осуществлялось с грубым нарушением ветеринарных правил. Падеж домашних животных в данном хозяйстве не зарегистрирован, в связи, с чем пробы направлены для повторного исследования на АЧС. В настоящее время специалисты госветслужбы проводят мероприятия по установке контрольно-пропускного пункта на дороге, ведущей к границам угрожающей зоны, оборудован дезбарьер и шлагбаум, установлены предупреждающие знаки, обеспечена дезинфицирующая обработка автотранспорта при выезде из очага и въезде.

«В населенных пунктах Дзержинского района, которые войдут в угрожаемую зону, запланированы обходы для вручения владельцам свиней требований о предоставлении животных для осмотра», — отметил Сергей Соколовский.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июле в одном из личных подсобных хозяйств на территории Юхновского района Калужской области был выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС).