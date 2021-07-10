* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:15 — REGNUM В Афганистане правительственные силы смогли отразить широкомасштабное наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на город Калайи-Нау — административный центр провинции Бадгис на границе с Туркменией. Об этом сегодня, 10 июля, сообщают афганские СМИ со ссылкой на губернатора провинции Бадгис Хесамуддина Шамса.

Напомним, что американцы в спешном порядке вывели свои войска с территории Афганистана. Вывод носил настолько поспешный характер. что крупную авиабазу Баграм американцы фактически бросили на разграбление мародерам — афганские правительственные силы не успели ее занять.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление на правительственные силы в ряде районов страны. В короткие сроки талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось выбить правительственные войска из ряда населенных пунктов и районов.

Однако в районе Кандагара на юге Афганистана правительственные силы смогли остановить наступление боевиков. Сейчас в городе идут бои.