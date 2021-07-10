Вильнюс, , 11:10 — REGNUM Литовская армия в рамках операции по помощи пограничникам приступила к охране границы с Белоруссией, заявил 10 июля начальник Службы охраны госграницы Литвы генерал Рустамас Любаевас в эфире национального радио LRT.

По его словам, это сделано для предотвращения массового проникновения в страну нелегальных мигрантов из стран Азии.

«Мы наращиваем силы и ресурсы по охране границы. С сегодняшнего дня пограничникам в патрулировании помогают военные», — сказал Любаевас.

Приступившие к патрулированию военные в количестве 260 человек дислоцированы у государственной границы и поступили в распоряжение начальников пограничных застав. Граница Литвы с Белоруссией охраняется 17 погранзаставами с 550 литовскими пограничниками.

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