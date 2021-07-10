Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Из-за растущих расходов на содержание американских истребителей пятого поколения F-35 минобороны США может столкнуться с серьёзными трудностями финансового характера. Об этом сообщает 10 июля Defense News со ссылкой на отчет Счетной палаты Соединенных Штатов.

В материале издания указывается, что в документе американской Счетной палаты уточняется, что 2036 год станет для F-35 «переломным моментом», когда разрыв между фактическими затратами на содержание истребителя и реальными возможностями Пентагона составит $6 млрд.

При этом $4,4 млрд из этой суммы будут относиться к компетенции ВВС США, которые намерены к этому моменту приобрести 1763 истребителя пятого поколения, что станет рекордным числом. В связи с вышесказанным, в американском минобороны уже сегодня говорят о необходимости уменьшить число приобретаемых F-35.

Также, по мнению автора статьи Валери Инсинны, налогоплательщикам США истребитель пятого поколения обойдется в общей сложности в $1,7 трлн за все время действия этой программы. В то же время, указывается, что крайне высокими являются затраты на обслуживание, топливо и учебные боеприпасы, и вспомогательное оборудование для F-35, а также на обучение персонала, которые оцениваются в $1,3 трлн.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время Пентагон пытается оказывать давление на производящую F-35 корпорацию Lockheed Martin с требование сократить расходы на содержание самолета и сделать его более дешевым в экономичным.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня стало известно, что управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) займется разработкой камер со встроенным «мозгом», которые самостоятельно фильтруют увиденное.