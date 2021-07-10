Кабул, , 10:45 — REGNUM Правительственные силы Афганистана отразили наступление отрядов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на город Калайи-Нау, сообщают 10 июля местные СМИ со ссылкой на губернатора провинции Хесамуддина Шамса.

Речь идёт об административном центре афганской провинции Бадгис, расположенной возле границы с Туркменией.

Одновременно с этим, военное ведомство Афганистана сообщило о боях в городе Кандагар, губернатор которого ранее опроверг сообщения о входе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этот населенный пункт.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вывода войск США из Афганистана движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро устанавливает свой контроль над разными районами страны.

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