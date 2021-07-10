Челябинск, 10 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Челябинской области во время действия режима ЧС из-за природных пожаров с жалобами к медикам обратились 18 человек. Об этом сообщает региональное управление пресс-службы и информации со ссылкой на данные минздрава области.

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Обратившиеся жаловались на ухудшение общего самочувствия, стресс и давление. Также были жалобы на воспаление глаз, связанное в том числе и с задымлением.

В пунктах временного размещения граждан продолжают дежурить медицинские работники. Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары возникли на Южном Урале 8 июля. Часть людей эвакуировали.