Киев, , 09:48 — REGNUM Британская компания Rolls-Royce решила отказать Украине в поставках комплектующих для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил бывший советник бывшего президента Украины Петра Порошенко — Юрий Бирюков.

Напомним, что ещё в 2019 году Военно-морские силы Украины рассчитывали получить четыре боевых катери, среди которых и корабли проекта 58 503 «Кентавр».

Первые корабли этого проекта были спущены на воду в 2018 году, и хотя никакими выдающимися боевыми качествами они не обладают, украинские власти заявили, что они «полностью соответствуют лучшим мировым образцам».

Артиллерийские катера проекта «Кентавр» были построены на заводе «Кузница на Рыбальском», который принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Примечательно, что бывший замминистра обороны Украины и глава правления этого завода стали подозреваемыми по уголовному делу о поставках для вооруженных сил Украины техники ненадлежащего качества, в том числе и этих катеров проекта «Кентавр».

Бирюков отмечает, что строительство этих катеров похоже на «Закрученный детектив». К примеру, британская компания Rolls-Royce должна была поставить водометы для катеров проекта «Кентавр», но за пять дней до поставки отказалась это делать, сославших на запрет поставки товаров двойного назначения. При этом, по словам Бирюкова, та же компания Rolls-Royce совершенно спокойно поставляет эти самые водометы для российских патрульных катеров «Раптор».

«Страшно предположить, что бизнес — это ничего личного», — пишет Бирюков.

Также бывший советник Порошенко напомнил, что пять построенных катеров проекта «Кентавр» два года не принимают на вооружение, так как министерство обороны до сих пор не удосужилось создать комиссию по приемке.

«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?» — вопрошает Бирюков.