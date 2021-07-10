Киев, , 09:42 — REGNUM Комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр» отказалась продавать компания из Великобритании Rolls-Royce. Об этом 10 июля сообщил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко — Юрий Бирюков — на своей странице в соцсети Twitter.

При этом катера «Кентавр» производили в период нахождения у власти на Украине Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском», а в начале текущего июля бывший заместитель министра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для ВСУ техники ненадлежащего качества.

По словам бывшего советника экс-президента Украины, на данный момент история с постройкой катеров «Кентавр» «начинает походить на закрученный детектив».

«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения. Удивительно, ведь для российских (патрульных катеров. — ред.) «Рапторов» водометы они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес — это ничего личного», — написал в своем сообщении Бирюков.

Также он добавил, что два построенных «Кентавра» в течение двух последних лет не могут принять на вооружение из-за того, что командование ВСУ не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.

«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?», — отметил Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников заявил, что Украина станет членом НАТО, когда превратится в равного партнера для альянса.