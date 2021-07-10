Нагайбакский район, Челябинская область, 10 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Нагайбакском районе Челябинской области тушить природные пожары помогают более 50 казаков. Они прибыли сюда из разных муниципалитетов региона.

Aviales.ru Горящий лес

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Как отмечает глава Нагайбакского района Иван Сурменев, с помощью водовозок и пожарных машин борьба с огнём идёт возле села Лебединое. Также продолжается отсечение пожаров от села Париж.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Челябинской области возникли крупные природные пожары. На утро 10 июля их площадь составила 14 тыс. га.