Киев, , 09:29 — REGNUM Киев отказывается от переговоров в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока в составе делегации Донецкой Народной республики присутствует Майя Пирогова, заявил 9 июля член украинской делегации Денис Казанский в эфире украинского телеканала «Наш».

Под этим предлогом представители Киева покинули заседание Трёхсторонней группы во время отчета политической подгруппы. В результате представители ДНР и ЛНР заявили об очередном срыве переговоров Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Киева регулярно заявляют о своем недовольстве присутствием в составе делегаций ДНР и ЛНР тех или иных лиц и под этими предлогами срывают работу Трёхсторонней контактной группы.

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