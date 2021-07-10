Челябинск, 10 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Челябинской области на утро 10 июля природные пожары уничтожили 71 строение. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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В пунктах временного размещения находятся 179 граждан, в том числе 128 детей. Пострадавших нет.

Общая площадь очагов в трёх районах региона составляет 14 тыс. га. Для защиты населённых пунктов от пожаров в регионе нарастили силы и средства. К тушению огня привлечена авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары бушуют на Южном Урале с 8 июля.