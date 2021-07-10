Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Президент США Джо Байден в ходе состоявшихся 9 июля телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о своем желании продолжить обсуждение вопросов кибербезопасности, сообщает 10 июля газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленного представителя Вашингтона.

По его словам, речь идёт об угрозе со стороны хакеров-вымогателей.

Ранее пресс-служба Белого дома заявила, что Байден сообщил Путину о готовности предпринимать любые действия в ответ на киберугрозы США и их инфраструктуре.

В свою очередь, пресс-служба Кремля 9 июля отметила, что за последний месяц от США не поступало ни одного запроса в сфере кибербезопасности.

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