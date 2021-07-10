Кабул, , 09:16 — REGNUM В тюрьмах Афганистана есть граждане России, а также граждане стран Центральной Азии. Об этом 10 июля заявил советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб в эфире телеканала «Россия 24».

Советник афганского президента, говоря о возможном сотрудничестве Москвы и Кабула, указал, что власти Афганистана «не ожидают от России какой-то специальной поддержки».

«Мы хотим, чтобы у нас было общее понимание угроз, тогда каждый будет выполнять свою часть работы… У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем», — добавил Мохиб.

При этом он не уточнил, как эти граждане оказались в тюрьме и то, связаны ли они с какими-либо экстремистскими группировками, действующими на афганской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что четверо полицейских погибли в результате нападения боевиков из афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Афганистана.