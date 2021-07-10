Москва, , 09:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал примером политики двойных стандартов призыв постпредства Великобритании при ОБСЕ отменить закон о «нежелательных организациях» и «иностранных агентах».

«Искренне жаль, что западные коллеги используют такие международные площадки как ОБСЕ для продвижения исключительно собственных интересов, забыв о принципах невмешательства в дела других государств, диалога, доверия и отсутствия двойных стандартов, — отметил Володин в Телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что королева Елизавета II заявила о намерении представить в парламенте билль о противодействии угрозам государственной безопасности, один из пунктов которого — создание реестра лиц-иноагентов. Причем механизм регистрации основан на схеме, заимствованной в США.

«В США закон об иноагентах работает с 1938 года. Жесткие нормы позволяют принимать решения, ограничивающие свободу слова. Затрудняют деятельность СМИ и распространение информации. За нарушение требований предусмотрено тюремное заключение до пяти лет. Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона? Или это другое?» — добавил Володин.

Читайте также: Венецианская комиссия призвала Россию пересмотреть нормы об «иноагентах»