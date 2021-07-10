Венеция, Италия, , 08:27 — REGNUM Министры финансов и руководители центральных банков стран «большой двадцатки» (G20) приняли согласованное решение о стремлении к глобальной налоговой реформе, которая установит минимальный сбор для транснациональных корпораций. Об этом 10 июля пишет газета Financial Times.

Встреча представителей G20 проходит в Венеции 9 и 10 июля. Предполагается, что по её результатам будет принято коммюнике, которое станет основой для лоббирования введения 15-процентного налога на национальном уровне.

Страны, на долю которых приходится 85% мирового богатства, стремятся к соглашению «в 21 веке, которое позволит ввести справедливое налогообложение в отношении цифровых гигантов, избегавших его до сих пор, с чем никто не соглашался», — сказал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Сделка направлена на то, чтобы воспрепятствовать использованию транснациональными корпорациями сложных схем бухгалтерского учёта для перемещения прибыли туда, где причитается выплачивать наименьшие налоги. Соответствующие реформы на национальном уровне министры планируют завершить к 2023 году.

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