Киев, 10 июля, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Украина станет членом НАТО, когда превратится в равного партнера для альянса, считает вице-премьер по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников. Об этом он заявил 9 июля в эфире телеканала «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

По его словам, в Киеве должен понимать, что его военные возможности имеют важность для блока.

«Не имеет значения — завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО — мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен», — сказал Резников.

Как сообщало ИА REGNUM. 9 июля член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Ирина Верещук («Слуга народа») заявила, что до конца 2021 года Киев сможет продолжить обсуждение плана по вступлению в НАТО, если примет законы о разведке, об оборонных закупках, о гражданском демократическом контроле, о государственной тайне и о реформе Службы безопасности Украины.