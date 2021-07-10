10 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 10:04 — REGNUM Когда американское издание Air Force Times сообщило, что на авиабазе Аль-Удейд в Катаре был найден мертвым командир эскадрильи ВВС США «Красная лошадь» Джеймс Уиллис, то первоначально этому сообщению не придали особого значения. На многочисленных разбросанных за пределами США военных базах такое не часто, но случается. Однако портал со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo утверждает, что ранее Уиллиса спецслужбы Ирана включили в список лиц, причастных к убийству генерала Касема Сулеймани, главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, между убийством Сулеймани и загадочной смертью офицера может быть связь. Он не исключил, что Уиллиса убили из мести.

Иран. Противостояние. Военный Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда Иран говорил, что будет мстить за смерть Касема Сулеймани, он абсолютно не имел в виду какие-то прямые боевые действия. У Тегерана по всему миру раскинута очень широкая сеть ячеек и активистов. Где они находятся, что они делают, информации мало. Но тот, кто совершил убийство американского военного, имел возможность проникнуть на территорию базы ВВС США. В январе командир «Аль-Кудс», бригадный генерал Исмаил Каани пообещал отомстить всем причастным к убийству Сулеймани. «Вы не сможете больше расслабиться даже у себя дома, и немаловероятно, что отмщение застанет вас именно там», — пригрозил он. Напомним, что Сулеймани погиб в Багдаде 3 января 2020 года во время ракетного обстрела со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Аятолла Али Хаменеи считал Сулеймани чуть ли не своей правой рукой и вторым по влиянию человеком в Иране. Тегеран пообещал ответить. Возможно, в качестве первой мишени и был избран подполковник Уиллис, хотя прямых доказательств его участия в ликвидации Сулеймани нет. Даже если он действительно входил в «список 48» иранской разведки, то был в нем по важности, как считают эксперты, «максимум в третьей десятке, а то и ниже».

Генерал Сулеймани Tasnim News Agency

Вообще обстоятельства гибели Сулеймани вызывают целый ряд вопросов. Конечно, ни для кого не было секретом, что западные спецслужбы давно охотились за этим иранским генералом, который курировал проведение вооруженных и разведывательных спецопераций в составе КСИР. Он годами был под наблюдением США, и его уничтожение обсуждалось несколько раз. На это обращает внимание старший научный сотрудник Фонда Карнеги Джейк Салливан в статье в американском издании The Atlantic. Согласно предлагаемой им версии, Сулеймани готовил жесткий удар по американцам в Ираке, в чем не были заинтересованы так называемые либеральные силы в Иране, считавшие возможным заключением с Вашингтоном нового ядерного соглашения. И именно эти силы «сливали» США информацию о перемещениях генерала и подставили его под их «точечный удар». «Но его смерть помогла иранскому режиму усилить контроль над страной, что еще больше укрепило амбиции верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, — пишет Салливан. — При этом и без того шаткие позиции США в Ираке и Сирии еще больше ослабли, а иракский парламент потребовал вывести американские войска. Что до иранской ядерной сделки и самой возможности дипломатических отношений с Вашингтоном (или «большим сатаной»), то убийство Сулеймани их просто уничтожило, а реформистское направление в иранской политике выдохлось».

Новый глава иранской специальной службы «Аль-Кудс» Исмаил Гаани Leader.ir

Существует и другое объяснение. Так, представитель Иракского Курдистана в России и странах СНГ Хошави Бабакр считает, что якобы действующие в Ираке шиитские группировки готовились к «началу тотальной войны против США», что «должно было «привести к распаду Ирака». В качестве главных игроков этого сценария он называет «Аль-Хашд аш-Шааби» — коалицию группировок, действовавших против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Союзниками объединения считаются КСИР, сирийские военные, а также до 2017 года ополчение иракских курдов пешмерга. В этом случае появление Сулеймани в такой момент в Багдаде не было случайным. Интрига в том, что Бабакр не исключает: между проиранскими шиитскими группировками и американцами могло быть достигнуто компромиссное соглашение. Наверное поэтому расследование, порученное иранской разведке VEVAK, а не КСИР, шло медленно. Удары иранских прокси по базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля в Ираке носили откровенно декоративный характер. Первый официальный памятник Сулеймани появился лишь после того, как консерваторы во главе с Багером Галибафом с разгромным счетом выиграли у «реформаторов» парламентские выборы в 2020-м.

Кстати, Салливан предсказал победу на президентских выборах в Иране представителя так называемых консервативных сил. Позже стало ясно, что президентское кресло готовили под Ибрахима Раиси. Более того, после вывода войск США и НАТО из Афганистана, как предполагают многие эксперты, «Тегеран будет предпринимать все, что в его силах, чтобы сделать американское присутствие в Ираке невозможным с политической и военной точки зрения». Так что сообщение о мести Тегерана за Сулеймани появилось как-то «вовремя», накануне предполагаемого цикла эскалации и игры на Ближнем Востоке. И правдой является то, что сегодня США более уязвимы перед лицом неожиданных рисков нестабильности в этом регионе, когда им «приходится увязать в трагедиях, которые они сами же и породили». Что же касается Ирана, то он будет стремиться выиграть очки в долгосрочной перспективе, используя утрату Сулеймани. Что же касается расследования инцидента с подполковником Уиллисом, то оно будет «долгим и внутренним», и его итоги вряд ли станут известными.