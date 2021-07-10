Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Министерство юстиции США считает опасными заявления бывшего президента США Дональда Трампа о своём восстановлении в должности. Об этом 9 июля сообщил телеканал CNN.

По мнению источников из Минюста, Трамп не может быть восстановлен в качестве президента в следующем месяце — для этого не существует юридических или конституционных механизмов, а любые подобные заявления могут спровоцировать ещё большее политическое насилие в США со стороны его сторонников.

Напомним, во время июньских митингов бывший глава государства активно критиковал действующую администрацию США, а в интервью изданию Just the News заявил, что у страны «вполне может быть другой президент прямо сейчас», подразумевая себя.

Американские политические эксперты допускают, что Трамп может стать главным выдвиженцем Республиканской партии на пост главы Белого дома в 2024 году.

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