Кабул, , 07:50 — REGNUM Четверо полицейских погибли в результате нападения боевиков из афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Афганистана, передает телеканал 1TV.

Сообщается, что боевики напали на сотрудников правоохранительных органов в городе Лашкаргах ночью. При нападении погибли четверо полицейских, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Других подробностей произошедшего не сообщается. Также не известно, понесли ли потери боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в афганской столице Кабуле произошел взрыв возле блокпоста полиции. По предварительным данным, неизвестные подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. Других подробностей происшествия не приводилось.

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