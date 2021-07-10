Москва, , 07:38 — REGNUM Благодарность за помощь, оказанную Индии в борьбе с пандемией коронавируса, выразил России индийский министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар. Об этом 9 июля в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Свое заявление глава МИД сделал на встрече с депутатом. Джайшанкар также заявил, что Индия в ближайшее время планирует нарастить темпы производства российской вакцины «Спутник V» до 850 млн доз в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи написал в своем Twitter, что его ведомство выражает Москве благодарность за оказанную Россией медицинскую помощь в борьбе с коронавирусом.

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