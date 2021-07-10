Лондон, , 07:35 — REGNUM Российская подводная лодка якобы следила за авианосной ударной группой Королевского военно-морского флота Великобритании в Средиземном море, пишет 9 июля газета Daily Telegraph.

Инцидент, по утверждению источников издания, произошёл через четыре дня после инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма.

Чтобы обнаружить российскую подлодку, ВМС Британии подняли в воздух вертолёты Merlin Mk2, сбросили радиогидроакустические буи и другое оборудование.

Об итогах операции британских моряков в газете не сообщили, как и о результатах предполагаемой работы российских подводников. От официальных комментариев в Лондоне отказались.

Как сообщалоИА REGNUM, 23 июня эсминец ВМС Британии Defender пересек границу России у берегов Крыма. По кораблю была открыта предупредительная стрельба, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. После этого британский корабль покинул российские территориальные воды.

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