Лондон, , 07:01 — REGNUM Угроза третьей мировой войны нависла над миром из-за учений НАТО в Черном море и захода трех российских атомных подлодок в Балтийское море, считает журналистка Имоджен Броддик. Об этом она написала 9 июля в статье для газеты The Sun.

Подводная лодка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо опасаться третьей мировой, поскольку российские атомные подводные лодки замечены в Балтийском море, а американский десантный корабль — в Черном», — полагает Броддик.

Речь идет о судне ВМС США USNS Yuma, многоцелевой подлодке ВМФ РФ «Вепрь», а также подводных крейсерах «Князь Владимир» и «Орел». Журналистка отметила, что впервые в Балтийское море будут находиться сразу три российских АПЛ.

Кроме того, она напомнила об инциденте с британским эсминцем Defender, 23 июня вторгшимся в территориальные воды России недалеко от побережья Крыма и изгнанным российским сторожевым кораблем.

Еще одним происшествием, про который написала Броддик, стал перехват двумя истребителями ВКС РФ Су-30 американского патрульного самолету «Посейдон», пытавшегося 6 июля проникнуть в воздушное пространство России. Журналистка добавила, что считает два этих события «фарсовым противостоянием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Финский залив были направлены атомные подводные крейсеры «Князь Владимир» и «Орел», а также подлодка «Вепрь», которые 25 июля примут участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге в День ВМФ России. 28 июня НАТО и Украина начали международные военные учения в Черном море под названием «Sea Breeze — 2021».

Читайте ранее в этом сюжете: За британским авианосцем Queen Elizabeth следит подлодка России — СМИ