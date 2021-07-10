Каким встречает Кузбасс свой 300-летний юбилей
Кемерово, 10 июля, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Кузбасс празднует 300-летний юбилей. Основные торжественные мероприятия состоятся сегодня, 10 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Так, в Кемерове все желающие смогут посетить пленэры и творческие мастерские под открытым небом, совершить интерактивное путешествие в прошлое, побывать на фестивале «Хоровод дружбы», присоединиться к пешей экскурсии «Легенды старого Кемерова». Запланирована также премьера спектакля «Между делом», режиссером которого выступил уроженец города Евгений Гришковец.
На Московской площади пройдёт праздничный концерт. А завершится день залпами салюта.
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Отметим, что к 300-летию регион готовился на протяжении 1000 дней.
За это время в регионе строили и ремонтировали образовательные учреждения — с начала 2019 года и до конца 2021 года будет открыто 30 новых детских садов, 14 школ, построенных «с ноля», ещё 28 школ откроются после капитального ремонта. В рамках подготовки к юбилею до конца года будет запущено 86 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. К концу года объёмы дорожного строительства достигнут отметки в 784 километра. Благоустроено 195 общественных пространств и 1022 двора.
Гостей региона встречает новый четырехэтажный терминал аэропорта им. А. А. Леонова. Терминал позволит увеличить пропускную способность более чем в два раза — с 200 до 460 человек в час.
Один из самых грандиозных проектов, по словам региональных властей, — Ледовый дворец «Кузбасс». Спортивный комплекс рассчитан на размещение 6 тысяч зрителей. Здесь будут проходить тренировки сборных команд региона и России по хоккею с мячом и конькобежному спорту. Ледовая арена также трансформируется для занятий фигурным катанием, керлингом, боксом, дзюдо и другими видами спорта. На площадках Ледового дворца уже прошли выездная сессия Евразийского женского форума, I Всероссийский форум «Вектор детства», Международная конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass.
«Мы вместе работали тысячу дней, трудились, как наши отцы и деды, которые возводили Кузнецкий металлургический комбинат. Это был непростой путь, корректировались планы, мешали обстоятельства, но Кузбасс, как и всегда, справился. Результаты этой работы — новые детские сады, новые и отремонтированные школы, больницы, дороги, комфортные автобусы, благоустроенные улицы и дворы, уникальные спортивные объекты и многое другое. Самое главное в этих результатах то, что все они достигнуты благодаря поддержке нашей программы вами, жителями Кузбасса. Позвольте искренне поблагодарить вас за это. 300-летие Кузбасса наступило. Но наша работа на этом не заканчивается. Многое предстоит завершить, многое предстоит начать. Нам предстоит ответственно выполнить программу социально-экономического развития региона, утвержденную председателем правительства Российской Федерации, продолжать стройки социальных объектов и вместе работать для того, чтобы Кузбасс становился лучше для каждого из вас», — подчеркнул в своём поздравлении губернатор Сергей Цивилёв.
Напомним, что Указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса президент России Владимир Путин подписал в 2018 году. История региона берет начало в далеком 1721-м, когда на берегу Томи впервые был обнаружен каменный уголь.