Кемерово, 10 июля, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Кузбасс празднует 300-летний юбилей. Основные торжественные мероприятия состоятся сегодня, 10 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура «Сталевары», Борис Плёнкин. Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Так, в Кемерове все желающие смогут посетить пленэры и творческие мастерские под открытым небом, совершить интерактивное путешествие в прошлое, побывать на фестивале «Хоровод дружбы», присоединиться к пешей экскурсии «Легенды старого Кемерова». Запланирована также премьера спектакля «Между делом», режиссером которого выступил уроженец города Евгений Гришковец.

На Московской площади пройдёт праздничный концерт. А завершится день залпами салюта.

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Отметим, что к 300-летию регион готовился на протяжении 1000 дней.

За это время в регионе строили и ремонтировали образовательные учреждения — с начала 2019 года и до конца 2021 года будет открыто 30 новых детских садов, 14 школ, построенных «с ноля», ещё 28 школ откроются после капитального ремонта. В рамках подготовки к юбилею до конца года будет запущено 86 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. К концу года объёмы дорожного строительства достигнут отметки в 784 километра. Благоустроено 195 общественных пространств и 1022 двора.

Гостей региона встречает новый четырехэтажный терминал аэропорта им. А. А. Леонова. Терминал позволит увеличить пропускную способность более чем в два раза — с 200 до 460 человек в час.

Один из самых грандиозных проектов, по словам региональных властей, — Ледовый дворец «Кузбасс». Спортивный комплекс рассчитан на размещение 6 тысяч зрителей. Здесь будут проходить тренировки сборных команд региона и России по хоккею с мячом и конькобежному спорту. Ледовая арена также трансформируется для занятий фигурным катанием, керлингом, боксом, дзюдо и другими видами спорта. На площадках Ледового дворца уже прошли выездная сессия Евразийского женского форума, I Всероссийский форум «Вектор детства», Международная конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass.

«Мы вместе работали тысячу дней, трудились, как наши отцы и деды, которые возводили Кузнецкий металлургический комбинат. Это был непростой путь, корректировались планы, мешали обстоятельства, но Кузбасс, как и всегда, справился. Результаты этой работы — новые детские сады, новые и отремонтированные школы, больницы, дороги, комфортные автобусы, благоустроенные улицы и дворы, уникальные спортивные объекты и многое другое. Самое главное в этих результатах то, что все они достигнуты благодаря поддержке нашей программы вами, жителями Кузбасса. Позвольте искренне поблагодарить вас за это. 300-летие Кузбасса наступило. Но наша работа на этом не заканчивается. Многое предстоит завершить, многое предстоит начать. Нам предстоит ответственно выполнить программу социально-экономического развития региона, утвержденную председателем правительства Российской Федерации, продолжать стройки социальных объектов и вместе работать для того, чтобы Кузбасс становился лучше для каждого из вас», — подчеркнул в своём поздравлении губернатор Сергей Цивилёв.

Напомним, что Указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса президент России Владимир Путин подписал в 2018 году. История региона берет начало в далеком 1721-м, когда на берегу Томи впервые был обнаружен каменный уголь.