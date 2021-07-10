Тегеран, , 08:16 — REGNUM Иран играет важную роль в Афганистане и установлении мира в этой стране, что невозможно игнорировать, заявил министр иностранных дел Пакистана 9 июля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Соглашение о разделе власти — единственный способ предотвратить гражданскую войну в Афганистане», — заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши, выступая в постоянном комитете Сената по иностранным делам.

Куреши отметил: «Пакистан призывает к достойному возвращению афганских беженцев в свою страну в рамках мирного процесса». По его словам, Иран играет важную роль в Афганистане и установлении мира в этой стране при текущих тяжелых условиях.

Глава МИД также подчеркнул, что отношения Пакистана с Ираном значительно укрепились, в частности расширяется сотрудничество в торгово-экономической сфере.