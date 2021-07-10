Тегеран, , 08:36 — REGNUM Армия Ирана круглосуточно отслеживает малейшее движение на восточных границах страны, заявил заместитель начальника оперативного управления армии Исламской Республики Иран во время посещения восточных приграничных районов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 июля.

«Мы внимательно следим за любым движением вблизи восточных границ Ирана и будем предотвращать любой несанкционированный въезд через эти границы», — заявил второй бригадный генерал Фархад Арианфар, выразив полную готовность армейских сил на восточных и юго-восточных границах страны.

«Благодаря усилиям сухопутных войск армии на восточных границах, пограничников в районах провинции Систан и Белуджистан и поддержке сил КСИР нам удалось осуществить надлежащий контроль за восточными территориями», — подчеркнул он.

За последнюю неделю талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили районы, граничащие с пятью странами (Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном), на фоне вывода Соединенными Штатами своих войск из страны.

По некоторым данным, организация в настоящее время контролирует более двух третей приграничных районов между Афганистаном и Таджикистаном. Соседние страны призывают стороны конфликта проявить сдержанность.