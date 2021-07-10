Москва, 10 июля, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Один человек из 100−200 тысяч пациентов повторно заболевает коронавирусной инфекцией, 10 июля заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

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По его словам, те, у кого COVID-19 выявляют вновь, заражаются другим штаммом коронавируса. Во всех остальных случаях, как считает ученый, нельзя говорить о повторном заболевании. Нетесов пояснил, что обычно люди ошибочно приписывают себе коронавирусную инфекцию.

«Те, кто переболел несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что «у меня были симптомы, значит, я переболел». Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику», — сказал вирусолог, слова которого цитирует РИА Новости.

Он также отметил, что существуют не менее четырех инфекционных заболеваний, симптомы которых напоминают COVID-19. Все пациенты с этими инфекциями часто жалуются на потерю обоняния и вкуса. Кроме того, Нетесов указал на еще одну ошибку пациентов, считающих, что они переболели коронавирусной инфекцией.

«Когда эти люди в конце концов идут и начинают проверять антитела, то антител нет. Тогда говорят: «У меня плохой иммунитет». Да не болел ты, голубчик, нынешним коронавирусом, если это не подтверждено лабораторным анализом. Ты болел другим ОРВИ», — добавил ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля вирусолог Евгений Тимаков заявил, что есть случаи, когда пациенты в третий раз заболевают COVID-19. Такие люди часто болеют тяжелее, чем в предыдущие разы. 8 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России повторно сталкиваются с коронавирусной инфекцией не более одного процента пациентов, излечившихся от этого заболевания.