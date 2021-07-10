Тегеран, , 08:49 — REGNUM 9 мая постоянный представитель Ирана при ООН направил письмо Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с призывом к действиям в ответ на незаконные санкции США в отношении Тегерана, которые препятствуют попыткам Исламской Республики закупить лекарства и медицинское оборудование для борьбы с ВИЧ/СПИДом и COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Маджид Тахт Раванчи, посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, написал письмо с жалобой на имя Абдуллы Шахида, председателя ГА ООН, предупреждая, что жестокие санкции, ставящие под угрозу здоровье и безопасность всего населения Ирана в политических целях, следует рассматривать как военное преступление и преступление против человечности.

Он также написал в своем письме:

«Сегодня мир продолжает испытывать значительную нестабильность и разрушения в результате пандемии COVID-19, широкомасштабные последствия которой повергли множество обществ и их экономики в смятение. Пандемия также замедлила прогресс в борьбе с ВИЧ, и в результате в последние годы те, кто живет с ВИЧ/СПИДом, стали гораздо более уязвимой группой».

«Эффективное и надлежащее реагирование на ВИЧ/СПИД требует постоянной глобальной солидарности и общей ответственности за обеспечение того, чтобы системы здравоохранения были достаточно развиты, чтобы предоставить людям знания, расширить доступ к диагностике, лечению и лекарствам для людей, живущих с ВИЧ или находящихся в группе риска», — сообщил Раванчи.