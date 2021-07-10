Чебоксары, 10 июля, 2021, 06:08 — ИА Регнум. В Чувашии в Новочебоксарске, который является вторым по величине городом, прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности сити-менеджера. Конкурс назначен на 10 августа, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Cap.ru Первое заседание конкурсной комиссии

Председателем конкурсной комиссии на заседании избран первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, его заместителем стал депутат Госсовета Николай Николаев, а секретарём комиссии — глава Новочебоксарска Алексей Ермолаев.

Члены комиссии приняли решение назначить конкурс на замещение должности главы администрации Новочебоксарска на 10 августа. В настоящее время принимаются заявления и перечень документов от кандидатов на пост мэра, который будет работать по контракту.

«Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования (выступление кандидата, ответы на вопросы), связанного с выполнением полномочий главы администрации города Новочебоксарска. При проведении конкурса оцениваются образовательный и профессиональный уровень, а также деловые и личностные качества кандидатов», — говорится, в частности, в сообщении.

Напомним, половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом муниципалитета и другая половина — главой Чувашии. Всего в состав комиссии вошли восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня сложил полномочия главы администрации Новочебоксарска 44-летний Павел Семенов, который проработал на посту более полугода. Он ушёл в отставку по собственному желанию.