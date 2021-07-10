Токио, 10 июля, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Свыше 400 тыс. человек в нескольких регионах на западе Японии получили рекомендации и указания к эвакуации из-за сильных ливневых дождей в этой части страны, 10 июля передает телеканал NHK.

(сс) George Hodan Ливень

Власти предупреждают, что из-за ливней над жителями нависла угроза разлива рек, а также схода оползней. В трех японских префектурах — Кагосима, Кумамото и Миядзаки — по меньшей мере 240 тыс. человек должны эвакуироваться в срочном порядке из-за объявленного властями наивысшего уровня опасности. Кроме того, еще не менее 160 тыс. человек получили рекомендацию к эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в японской префектуре Симанэ около 140 тыс. жителей получили предписание эвакуироваться из-за угрозы схода оползней и наводнений после затяжных дождей.