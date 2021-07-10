Киев, , 05:47 — REGNUM Украина последовательно идёт по пути деиндустриализации, наращивания дефицита специалистов и вытеснения рабочей силы из сельского хозяйства, заявил 9 июля директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире телеканала «Наш».

Последнее, по словам эксперта, означает «зерновое проклятье Украины», и принятый закон об открытии рынка земли будет только усиливать негативные тенденции в растениеводстве.

«Это же понятно, что закон о земле — это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут — зерно, и поставлять его на рынок», — сказал Карасев.

Он добавил, что контроль над украинскими землями получат крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, что будет приводить к тому, что все больше жителей будут покидать Украину.

Ранее бывший украинский министр экономики Виктор Суслов заявил, что открытие рынка земли на Украине приведёт к потере контроля над экспортом сельскохозяйственной продукции.

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