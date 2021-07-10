Лондон, , 05:15 — REGNUM Украина с 2014 года оставалась без достаточного внимания со стороны международного сообщества, а немецкая политика не возымела должного результата на фоне предпринимаемых Москвой действий, написал 9 июля научный сотрудник программы «Россия и Евразия» в Chatham House Джон Лох в своём блоге на сайте организации.

По мнению эксперта, администрация бывшего президента США Барака Обамы оставила канцлера ФРГ Ангелу Меркель «в одиночку управлять ситуацией на Украине в 2014 году», сразу после госпереворота.

«Меркель сыграла важную роль в инициировании Минского мирного процесса, направленного на урегулирование конфликта на востоке Украины. Однако плохо составленные Минские соглашения привели к предсказуемо небольшим результатам», — отметил эксперт.

Джон Лох добавил, что «Берлин никогда официально не оспаривал притязания Москвы на роль посредника в установлении мира, хотя фактически она была стороной конфликта».

Chatham House, известный аналитический центр в сфере международных отношений, транслирует русофобские и антироссийские настроения на Западе. В 2021 году он уже развенчал «популярные мифы» о России и Украине, заявив в частности о том, что русские, белорусы и украинцы не являются единым народом.

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