Москва, , 03:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам вузов в день всероссийского студенческого выпускного, 10 июля, поздравив их с завершением обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Начинается совершенно новый этап, где многое, практически всё, будет зависеть от вас самих, где вы сами будете ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений и, уверен, сумеете добиться очень многого», — сказал российский лидер.

Он пожелал выпускникам «обрести свой собственный, неповторимый путь, своё подлинное призвание» и найти то дело, которое раскроет полученные знания, способности, лучшие человеческие качества, и которое послужит на благо всем людям, России и им можно будет по-настоящему гордиться.

Студенческий выпускной в 2021 году пройдёт 10 июля в режиме онлайн. На этот день запланировано проведение концерта, онлайн-марафона и акциями в социальных сетях. В мероприятиях примут участие известные артисты и официальные лица.

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