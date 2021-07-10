Порт-о-Пренс, , 03:10 — REGNUM Решение объявить спикера сенат Гаити Жозефа Ламбера временным президентом республики приняли гаитянские сенаторы, 9 июля сообщил портал juno7.

За его назначение проголосовали восемь из десяти членов верхней палаты парламента страны. В сенате отметили, что вскоре Ламбер должен принести присягу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля назначенный ранее премьер-министром Гаити Ариэль Генри начал оспаривать лидерство исполняющего обязанности премьер-министра Клода Жозефа. После 7 июля, когда был убит гаитянский президент Жовенель Моиз, Жозеф объявил себя временным главой государства и ввел режим чрезвычайного положения в стране.

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