Киев, 10 июля, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Украина отказывается вести переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу до тех пор, пока в них участвует представитель ДНР Майя Пирогова. Об этом заявил член украинской делегации Денис Казанский 9 июля в эфире телеканала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он утверждает, что Пирогову используют для «провокаций».

»Ее приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», — сказал член украинской делегации.

Ранее по этой причине делегаты от Украины покинули заседание во время отчета политической подгруппы. В ДНР и ЛНР заявили, что своими действиями Киев срывает переговоры. Казанский добавил, что представитель Донецкой Народной Республики привлечена к переговорам по требованию российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что Киев якобы выполнил все договоренности, достигнутые на саммите лидеров «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Украина пытается намеренно завести в тупик переговорный процесс по Донбассу и саботировать выполнение Минских соглашений.