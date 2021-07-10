10 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили мнение госсекретаря при французском Министерстве иностранных дел о том, какими вакцинами должны прививаться граждане Франции.

Елизавета Коробова, , 11:29 — REGNUM Заявление госсекретаря при французском министерстве иностранных дел Клемана Бона о том, что население республики должно прививаться только теми вакцинами, в которых власти уверены, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 10 июля в социальной сети Facebook.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это бизнес, и на кону пирог в сотню миллиардов долларов как минимум. Кто же допустит к нему чужих, когда свои столько вложили в создание вакцин и собственно вируса?» — задаётся вопросом Михаил А.

Многие пользователи пришли к выводу, что налицо глобальная конкуренция среди производителей вакцин от коронавируса. Поэтому французские политики заняли определённую позицию и не пускают на свой рынок производителей из России.

«Каждый уверен в своей вакцине. Это борьба фармгигантов и не более того. «Спутник V» ничем не хуже «Пфайзера». Хотя, конечно же, намного лучше «АстраЗенеки», — указывает Sergei C.

Сильные мира сего Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Некоторые комментаторы отмечают, что всё дело в зависти, потому что европейские вакцины постоянно оказываются в центре скандала, а российские планомерно применяются на территории России и ряда других стран без негативных последствий.

«Видимо, по причине того, что эти вакцины лучше, чем их. Зависть впереди планеты всей!» — поделилась своим мнением Мария Х.

Часть людей считает, что французские власти узурпировали право по выбору препаратов для вакцинации населения, не оставив людям права подобрать себе желаемый препарат.

«Я, по серости своей, полагал, что лучше прививаться теми вакцинами, в которых уверены специалисты, а не представители власти. Во власть можно и без знания вирусологии попасть и диктовать всем вокруг, как им правильно надо думать, судя по ситуации во Франции», — пишет Станислав М.

Ряд пользователей указывает на то, что данное обстоятельство оказывается крайне выгодным для граждан России, которые однозначно не встретятся с дефицитом вакцин от коронавируса.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ну, так это и хорошо. Гражданам России больше достанется своей вакцины, учитывая, что в Российской Федерации полностью привит слишком малый процент населения, а во Франции аж 35%. Если смотреть на статистику среди получивших первую дозу, то в России таких 17%, а в той же Франции таких уже 53%», — отмечает Katya P.

Отдельные комментаторы уверены, что давить на Францию с требованием признать российские вакцины не стоит, потому что это право французского народа.

«Нет так нет. А зачем убеждать французские власти, которые не властны сказать ни что другое. Им просто не дали права на это «великие мыслители» из-за океана. Российские вакцины — лучшие. Тромбозы, анафилаксии, смертельные случаи имеют место как раз с теми прививками, которые рекламирует Франция для вакцинации своего народа. Бог им судья», — написала Тамара С.

Напомним, 8 июля госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон заявил в эфире телеканала France 2, что население республики должно прививаться только теми вакцинами, в которых власти уверены.