* талибов — запрещённая в России организация

10 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 11:25 — REGNUM Материал РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, согласно которому боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывесили свой флаг на афганско-таджикской границе, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 10 июля в социальной сети Facebook.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот вам и результат американского вмешательства в дела Афганистана. Как только военные США покинули страну, там опять подняли голову террористы. Ничего не изменилось», — указывает Евгений Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что американские военные так и не смогли изменить Афганистан. Теперь, после их ухода, России придётся иметь дело с не решёнными десятилетиями проблемами.

«Американцы специально это устроили, вторую Сирию создают. И аналог ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поджигают весь этот регион», — считает Андрей В.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (сс)isafmedia

Некоторые комментаторы отмечают, что данный фактор станет для России и Таджикистана огромной проблемой, которую придётся решать сообща с другими членами ОДКБ.

«Это большая беда, которая станет не только для Таджикистана, но и для Российской Федерации сложнейшим испытанием», — пишет Олег Е.

Часть людей считает, что благодаря уходу американских военных из Афганистана данная страна становится попросту бесконтрольной. В результате этого России, вероятно, придётся иметь дело с массовым потоком беженцев.

«Блин, ещё одна горячая точка на теле планеты. Сейчас опять понесутся беженцы. На этот раз, судя по всему, в Россию», — предполагает Татьяна С.

Ряд пользователей указывает на то, что люди забыли про подвиг советских военных, которые своей кровью полили афганскую землю, чтобы Родина спала спокойно.

«Забытые всеми ветераны афганской войны, низкий вам поклон, ребята. После развала СССР о вас забыли. Неужели сейчас опять надо спасать Афганистан, чтобы спустя годы опять все забыли о подвиге солдат в афганской войне? Кто-то играет в свои политические игры, а погибают ни в чём не повинные люди. Нет больше идеологического должного уважения к ветеранам афганской войны, а Россию опять хотят втянуть в Афганистан. Спасая других, Россия теряет своих сыновей. Может, они как-то без вмешательства России, сами между собой разберутся?», — задаётся вопросом Yashar H.

Оператор Р. Ромм. Колонна советской бронетехники. Афганистан. 1988. РГАКФД

Нашлись и те, кто напомнил, что Таджикистан уже имел дело с радикалами, которые стали причиной смерти тысяч и тысяч ни в чём не повинных граждан.

«В Таджикистане уже была война (гражданская), с 1992 года по 1997-й. Погибли более 157 тысяч человек, промышленность была уничтожена почти полностью, из-за чего миллионы людей до сих пор в поисках работы ездят за границу. Кстати, моджахедами помимо полевых командиров управляли иностранцы, разговаривали по-английски», — напомнил Раджаб Д.

Напомним, 8 июля РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, согласно которому боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывесили свой флаг на афганско-таджикской границе.