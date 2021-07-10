Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Власти Гаити действительно обращались к США с просьбой об оказании помощи в сфере безопасности, заявил представитель американского Госдепа.

«Гаитянское правительство запросило содействие в области безопасности и с расследованием», — приводит его слова ТАСС.

Представитель Госдепа США добавил, что ведомство находится в регулярном контакте с гаитянскими властями для обсуждения дальнейших совместных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Гаити попросило США ввести войска для защиты ключевой инфраструктуры республики. Отмечалось, что соответствующий запрос гаитянские власти уже направили в Вашингтон.

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