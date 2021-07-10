10 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 10:01 — REGNUM Заявление кандидата на пост канцлера Германии от партии «Зеленые» Анналены Бербок, в котором она назвала огромной ошибкой строительство газопровода «Северный поток — 2», вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 10 июля в социальной сети Facebook.

Власков Е. Н. Отсюда идет газ

«Если в ФРГ ещё осталось большинство здравомыслящих немцев и бизнесменов, то её приход к власти пока ещё остаётся под вопросом», — считает Вячеслав С.

Многие пользователи пришли к выводу, что на данный момент партия «Зелёные» в Германии находится не в лучшей позиции, и народ ФРГ может не отдать свой голос этой политической силе. Поэтому обращать излишнее внимание на эту даму не стоит.

«Это из зелёных. Коррумпированная партия. С ней большие скандалы сейчас. «Северный поток — 2» будет достроен, и газ пойдёт мимо нацистской Украины и русофобской Польши», — пророчит Alina A.

Погрузка труб для «Северного потока — 2» в порту Мукран. Германия Nord-stream2.com

Некоторые комментаторы упрекнули Бербок в том, что она выступает против российского газа, но про американский сланцевый газ — молчок.

«Ага, российский газ плохой и ужасный, а правильным решением является, судя по всему, везти танкеры из Америки со сланцевым газом. Вот такой вот он — настоящий и неподкупный борец за экологию», — указывает Nataliya K.

Часть людей считает, что в качестве воспитательной меры можно лишить Европу хорошего отношения со стороны России. Тогда, предполагают граждане, поведение европейских политиков изменится.

«Уже достали этим. Пора правительству России закрывать эти потоки и начать снижать цены внутри страны, причём на все энергоносители. Следует возрождать внутренний рынок и выходить из всех этих ВТО. Сделать так, и посмотрим, как они там взвоют по поводу цен на носители. А мы им в ответ скажем: «Вступайте к нам и получите такие же цены». И кто первый прибежит, как думаете?» — задаётся вопросом Пётр М.

Транспортировка труб для «Северного потока — 2» Nord-stream2.com

Ряд пользователей указывает на то, что пора оставить Европу со всеми её перспективами без участия в её экономике Российской Федерации.

«Как же надоели унижения в адрес России, от всякой русофобской шушеры, да ещё от тех, кто и зависит от поставок российского газа. Если «Северный поток — 2» пока ещё кандидат в канцлеры Германии считает «огромной ошибкой» и уже хамит в адрес России, то есть выход и у России: прекратить подачу газа и через Украину, после окончания срока договора. Вот пусть Украина их и снабжает. А все остальные европейские государства следует снабжать через «Турецкий поток», и никакого реверса Украине. А на российский газ растёт спрос и в Азии. Был бы товар, а покупатель найдется непременно», — отмечает Тамара С.

Нашлись и те, кто уверен, что России нужно вести себя, как Китай, который выбивает европейские долги до самой последней копеечки.

«Пора готовить документы в арбитраж за неустойку в миллиард евро! Говорить жёстко, как Китай! Долги Китаю Черногории отдавать нечем. Правительство этой балканской страны попросило Брюссель помочь с выплатой долга в $1 млрд, который она вскоре должна будет вернуть Пекину в рамках контракта на строительство высокоскоростной дороги, заключенного прежним правительством Мило Джукановича. Так пусть ЕС напрягается и здесь. Вместе с Китаем разденем ЕС до труселей и гости с Украины побегут туда прытче!» — поделился своим мнением Павел Ч.

Напомним, 8 июля кандидат на пост канцлера Германии от партии «Зеленые» Анналена Бербок назвала огромной ошибкой строительство газопровода «Северный поток — 2».