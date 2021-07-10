10 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили данные о том, что президент Украины намеревается провести серьёзную дискуссию с канцлером Германии.

Светлана Рыбина, , 10:04 — REGNUM Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинский президент Владимир Зеленский намерен провести серьёзную дискуссию о газопроводе «Северный поток — 2» с канцлером Германии Ангелой Меркель, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 10 июля в социальной сети Facebook.

Газ Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будет ему жесткач в разговоре с Меркель. Как всё-таки украинское правительство любит халяву. Всё в одну кучу смешали. У них прямая взаимосвязь «выгода — национальная безопасность». И при этом за счёт других, а сами будут на заднице сидеть. Зеленский, конечно, ещё тот хитроделанный», — считает Владимир А.

Многие пользователи пришли к выводу, что разговаривать о судьбе газопровода из страны-агрессора, потому что в случае его достройки свою актуальность потеряет транзит газа из страны-агрессора, — всё это выглядит крайне странно.

Украинский транзит газа Gazprom.ru

«А зачем им газопровод из страны агрессора? Где принципиальность? Живите на свои деньги!» — обращается Anna M.

Некоторые комментаторы призвали руководство России дать украинским властям понимание того, что транзит газа через их территорию закончится в любом случае. Тогда Киев перестанет ставить палки в колёса реализации данного проекта.

«Может, пора уже прямо сказать: «Не хотите газ по «Северному потоку — 2» получать — ваше право, но через Украину не пойдет и грамма в любом случае». Украина же мечтает, что всё будет как раньше, так пусть мечтает и дальше, не вредно мечтать. А наяву будут знать, что вообще ни грамма не получат. А то всё нянькаемся с ними непонятно почему», — отмечает Пётр М.

Часть людей и вовсе считает, что газ Украине необходимо перекрыть уже сейчас. Иначе вся эта крысиная возня не даст покоя российскому руководству.

«И сколько еще Зеленский собирается шантажировать Россию и решать свои экономические проблемы, используя транзит российского газа через украинскую территорию? А нельзя ли расторгнуть с Украиной контракты этих поставок, не дожидаясь окончания срока, учитывая наглость и давление на государства, которые покупают этот газ?» — задаётся вопросом Тамара С.

Ряд пользователей указывает на то, что Киеву не удастся вытянуть ни с России, ни с Европы никакой компенсации, потому что судьба «Северного потока — 2» уже решена, и Украине тут уже попросту нечего предложить.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Компенсации платить Украине никто не собирается. Ни Россия, ни Евросоюз. Потому что Украина как держава давно ничего не платит и не покупает газ у России, а только покупает у Европы. Но санкциями Украина ничего не может добиться от Российской Федерации. Поэтому «Северный поток — 2» может быть достроен к концу года, и газ пойдет в Европу по ценам мировым», — предрекает Игорь М.

Отдельные комментаторы убеждены, что Зеленский проиграл политику и не способен даже осознать, в какую дыру он загнал собственный народ.

«Кому и что может выдвинуть страна, не представляющая никакого интереса ни в экономическом, ни в политическом плане? Чувак, игравший без штанов на рояле, не станет политически весомой фигурой уже никогда», — пишет Сергей А.

Напомним, 9 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Владимир Зеленский намерен провести серьёзную дискуссию о газопроводе «Северный поток — 2» с канцлером Германии Ангелой Меркель.